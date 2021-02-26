Изменены отдельные нормы строительной деятельности

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №58 "Об осуществлении строительной деятельности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ принят в целях стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности в строительной деятельности, а также упрощения порядка и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов.

Указ, в частности, предусматривает снижение размера резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта. Данный размер будет составлять 0,5% от стоимости выполненных работ вместо прежних 1,5%.

В соответствии с документом разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся, например, одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.

Кроме того, подрядным организациям предоставлено право на использование 50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа, на пополнение оборотных средств.

Совет Министров наделяется полномочиями на установление порядка параллельного проектирования и строительства объектов.-0-