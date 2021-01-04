Изменены условия таможенного оформления товаров из некоторых стран

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №510, которым внесены дополнения в указ №490 от 22 декабря 2018 года "О таможенном регулировании". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, указом нормативно закреплена возможность не подтверждать непреференциальным сертификатом происхождение товаров, ввозимых из стран, с которыми Беларусь до 1 января 2015 года заключила международные договоры, предоставляющие преференции во взаимной торговле. При их таможенном оформлении вместо сертификатов будут использоваться декларации о происхождении товара.-0-