6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменяются границы, площадь и состав земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Соответствующий указ №431 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом корректируется указ от 21 января 2013 года №41, регламентирующий деятельность на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Откорректированным указом также предусмотрено отнесение реки Припять, находящейся в границах заповедника, к рыболовным угодьям и передачу их заповеднику для ведения промыслового рыболовства.

Указ направлен на повышение эффективности хозяйственной деятельности учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник".-0-