6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменяются границы, площадь и состав земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Соответствующий указ №431 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 ноября, сообщили БЕЛТА в
Документом корректируется указ от 21 января 2013 года №41, регламентирующий деятельность на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Откорректированным указом также предусмотрено отнесение реки Припять, находящейся в границах заповедника, к рыболовным угодьям и передачу их заповеднику для ведения промыслового рыболовства.
Указ направлен на повышение эффективности хозяйственной деятельности учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.416 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.118 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN