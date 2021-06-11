"Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано". Лукашенко принял отставку Шеймана

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами Президента Беларуси. Этот вопрос был обсужден во время их рабочей встречи во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, - сказал Александр Лукашенко. - Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя".

Глава государства отметил, что Виктор Шейман имеет большой жизненный опыт и прошел длинный карьерный путь. С молодого лейтенанта, который прошел Афганистан, он вырос до генерал-полковника. Это самое высокое воинское звание в Беларуси, и Виктор Шейман сегодня единственный, кто носит эти генеральские погоны, числясь на службе у государства.

Виктор Шейман

"Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал, - подчеркнул Президент. - Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая".

Александр Лукашенко принял отставку Виктора Шеймана. Он покинет должность управляющего делами Президента с момента подписания соответствующего указа главой государства.-0-