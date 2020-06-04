4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Смотри каждую копейку, считай деньги", - дал напутствие глава государства.

Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран. "Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком. Министр иностранных дел Владимир Макей также очень ходатайствует, - сказал Александр Лукашенко. - Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности - пускай, он неплохо работал. Но я жду от Селиверстова большей отдачи".-0-