"Качество, импортозамещение, экспорт" - Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке

21 июня, Светлогорский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В следующей пятилетке основными направлениями работы будут качество, импортозамещение, экспорт. Такие приоритеты обозначил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время поездки на электропоезде из Светлогорска, где он открыл регулярное движение по новому электрифицированному участку, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия движения по новому электрифицированному участку

Главе государства доложили, что при работах по электрификации удалось значительно нарастить белорусскую составляющую. Сейчас она достигла практически 50%, а за рубежом закупается то, чего не производят в стране.

"Надо импортозамещением заниматься. Эта пятилетка вся будет - качество, импортозамещение, экспорт. Это основные будут направления. Это ж не дело - машиностроительная страна, а мы тащим все из Китая или России", - сказал Александр Лукашенко.-0-