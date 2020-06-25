Кадровый день у Президента: новые послы Беларуси и ротации в руководстве Минэкономики

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в
Глава государства назначил:
|Ганевича
Александра
Дормидонтовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации;
|Молчана
Андрея
Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла.
Президент также дал согласие на назначение:
|Седукова
Андрея
Николаевича
|- председателем Кричевского райисполкома;
|Лапутя
Ильи
Викторовича
|- Генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвийская Республика);
|Чеботаря
Юрия
Адамовича
|- первым заместителем министра экономики;
|Никитиной
Анжелики
Александровны
|- заместителем министра экономики;
|Лобарева
Михаила
Ильича
|- членом Брестского облисполкома;
|Ивановой
Светланы
Константиновны
|- начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.