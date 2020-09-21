Кадровый день у Президента: новый государственный санитарный врач, ректоры вузов и руководство Минфина

Александр Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать это предприятие, ведь это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы. Он заявил, что в угоду "шарлатанам из-за границы" в Беларуси не будут приватизировать все и вся.