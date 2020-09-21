Кадровый день у Президента: новый государственный санитарный врач, ректоры вузов и руководство Минфина

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Даниловича Вячеслава Викторовича
|- ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
|Рубниковича Сергея Петровича
|- ректором Белорусского государственного медицинского университета;
|Стомы Игоря Олеговича
|- ректором Гомельского государственного медицинского университета;
|Кротковой Елены Николаевны
| - ректором Гродненского государственного медицинского университета;
|Никифоровича Сергея Олеговича
|- генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг";
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|Тарасенко Александра Александровича
|- заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;
|Кийко Дмитрия Николаевича
|- первым заместителем министра финансов;
|Печень Елены Николаевны
| - заместителем министра финансов;
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|Тарасевич Ольги Акимовны
| - заместителем министра финансов;
|Бровкина Петра Николаевича
|- первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
|Бобера Николая Павловича
| - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
|Уласевича Анатолия Васильевича
|- первым заместителем председателя Могилевского облисполкома.
Ректором Академии управления при Президенте назначен Вячеслав Данилович
До настоящего времени Вячеслав Данилович возглавлял Институт истории Национальной академии наук.
Новые ректоры появятся в трех медицинских вузах
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