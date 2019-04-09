"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине

9 апреля, Логойский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Логойский район Минской области прокомментировал бурную реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству "Анадолу", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" - отметил глава государства.

"Нет, он (говорят. - Прим. БЕЛТА) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", - отреагировал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в том числе и в России Зеленского "дубасят", вспоминают ему актерскую профессию. "А что, актер не может быть Президентом?" - задал вопрос глава государства. В этом плане он привел пример Рональда Рейгана, который избирался Президентом США.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. "Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (Президентом) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля в интервью турецкому агентству "Анадолу". - Прим. БЕЛТА)…", - сказал белорусский лидер.-0-