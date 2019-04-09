Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 апреля 2019, Вт
+8°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4024
USD 2.1397
RUB 3.2727
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Президент
Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков
Президент
Минсвязи: необходимо сформировать четкую и конкретную стратегию цифровизации Беларуси
Экономика
Предложения ФПБ о максимальном продлении контрактов добросовестным работникам учли в проекте ТК
Общество
Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 60% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Автобус и маршрутка столкнулись в Минске
12:39 Происшествия
Белорусские НПЗ в условиях мировых цен на нефть рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации
12:37 Экономика
Житель Слонимского района при попытке скрыть следы кражи сжег два дома
12:29 Происшествия
В Минске в автомобиле уснувшего на заправке мужчины нашли психотроп
12:20 Происшествия
Фура врезалась в автомобиль дорожников в Барановичском районе: два человека пострадали
12:13 Происшествия
Google запускает первую в мире службу доставки с помощью беспилотников
12:07 Технологии
velcom | A1 продемонстрирует возможности 5G на "ТИБО-2019"
12:04 Технологии
Облачно с прояснениями и до +16°С ожидается в Беларуси 10 апреля
12:04 Общество
Наследие Витебской художественной школы - достижения нескольких культур - искусствовед
12:02 Культура
Онлайн-конференция по вопросам компенсации командировочных расходов прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда
12:00 Общество
"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине
11:59 Президент
В Минске сегодня отключают отопление в административных зданиях и на предприятиях
11:58 Регионы
Владислав Мисевич в год 50-летия ВИА "Песняры" презентовал книгу об ансамбле
11:57 Культура
В природных экосистемах Гомельской области с начала года зарегистрировано 38 пожаров
11:54 Регионы
Беларусь и Великобритания рассчитывают на расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества
11:54 Политика
Жительница Кричева и ее пожилая мать утонули в реке
11:39 Происшествия
Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
11:32 Президент
Парень из Молодечненского района выложил в соцсетях интимные фото бывшей девушки
11:18 Происшествия
США планируют ввести доппошлины на товары из ЕС
11:16 В мире
Более 15 т моторных масел пытались ввезти в ЕАЭС по заниженной в 2,5 раза стоимости
11:10 Происшествия
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Отопительный сезон Отопительный сезон
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине

Президент 09.04.2019 | 11:59
Рабочие поездки Президента Новости темы Рабочие поездки Президента
Другие темы

9 апреля, Логойский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Логойский район Минской области прокомментировал бурную реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству "Анадолу", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" - отметил глава государства.

"Нет, он (говорят. - Прим. БЕЛТА) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", - отреагировал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в том числе и в России Зеленского "дубасят", вспоминают ему актерскую профессию. "А что, актер не может быть Президентом?" - задал вопрос глава государства. В этом плане он привел пример Рональда Рейгана, который избирался Президентом США.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. "Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (Президентом) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля в интервью турецкому агентству "Анадолу". - Прим. БЕЛТА)…", - сказал белорусский лидер.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
выборы, Лукашенко, Украина
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4024 BYN 2.396 BYN 2.402 BYN
USD
2.1397 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2727 BYN 3.282 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков
Все видео

Фотоновости

Национальная команда по вольной борьбе готовится к II Европейским играм
Все фото

Инфографика

Посевная кампания - 2019 В хозяйствах республики идет сев ранних яровых культур.
Вся инфографика
Политика
Владимир Макей. Фото МИД Беларуси Минск готов стать площадкой для проведения новых многосторонних переговоров по выстраиванию более эффективного миропорядка - Макей
Беларусь и Великобритания рассчитывают на расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества
Дебаты кандидатов в президенты Украины могут решить исход выборов - эксперт
Экономика
Фото из архива Белорусская делегация примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне
Белорусские НПЗ в условиях мировых цен на нефть рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации
Беларусь в январе-феврале экспортировала в Казахстан товаров и услуг на сумму более $91 млн
Происшествия
Фото Минского областного управления МЧС Мать и троих детей спасли при пожаре в столбцовской пятиэтажке
Автобус и маршрутка столкнулись в Минске
Житель Слонимского района при попытке скрыть следы кражи сжег два дома
Общество
Константин Носков Минкомсвязи России рассчитывает сблизить с Беларусью позиции по отмене роуминга в СГ
Облачно с прояснениями и до +16°С ожидается в Беларуси 10 апреля
Онлайн-конференция по вопросам компенсации командировочных расходов прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Регионы
Фото из архива В Минске сегодня отключают отопление в административных зданиях и на предприятиях
В природных экосистемах Гомельской области с начала года зарегистрировано 38 пожаров
Частный сектор в январе-феврале обеспечил более половины поступлений в бюджет Минской области
Спорт
"Ливерпуль" выходит на предматчевую тренировку. Фото клуба Лондон и Ливерпуль примут первые четвертьфиналы футбольной Лиги чемпионов
Два белорусских тяжелоатлета выступят в четвертый день ЧЕ в Грузии
Вера Лапко и Мэнди Минелла победили на старте парного разряда турнира в Лугано
Технологии
Фото ABC News Google запускает первую в мире службу доставки с помощью беспилотников
velcom | A1 продемонстрирует возможности 5G на "ТИБО-2019"
В Китае открылась линия метро с технологией распознавания лиц
Культура
РЕПОРТАЖ: Преображение малой родины "славянского Шуберта" Станислава Монюшко
Наследие Витебской художественной школы - достижения нескольких культур - искусствовед
Владислав Мисевич в год 50-летия ВИА "Песняры" презентовал книгу об ансамбле
В мире
Фото Reuters Палата общин Великобритании окончательно одобрила проект об отсрочке Brexit
США планируют ввести доппошлины на товары из ЕС
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
Надежда Бабкина удивила выбором наряда
В Ларнаке при строительстве канализации раскопали древний некрополь
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия