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08 октября 2020, 10:40

Как жить в новой эпидемической реальности? - Лукашенко обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19

Во время совещания
Во время совещания
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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями обсуждается сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе участников совещания - руководители Министерства здравоохранения, предприятия "Белмедпрепараты", Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ведущие специалисты по инфекционным заболеваниям из медицинских вузов страны.

Лукашенко: опыт Беларуси по борьбе с коронавирусом бесценен для всего мираЛукашенко: опыт Беларуси по борьбе с коронавирусом бесценен для всего мира
Александр Лукашенко отметил, что за весенний период, когда наблюдался пик заболеваемости, в Беларуси наработали хорошую медицинскую практику в борьбе с коронавирусом.

Глава государства сразу обозначил основную тему встречи - вопросы, связанные с обеспечением здоровья людей в условиях нового эпидемического подъема сезонных инфекций, в том числе коронавирусной. "Очевидно, что она снова вошла в интенсивную фазу распространения. Идет вторая волна (думаю, это все-таки вторая волна, а не всплеск первой). Часть наших соседей по заболеваемости приблизилась к пиковым весенним уровням. Похожая тенденция, как вы не хуже меня знаете, наблюдается и во всем мире, - сказал Александр Лукашенко. - Мы в стороне не остаемся. Пусть у нас и не такой резкий подъем заболеваемости, но он присутствует. Поэтому сегодня рассмотрим ряд блоков проблем, связанных с новой эпидемической реальностью, в которой нам приходится жить и существовать".

Президент попросил собравшихся доложить о текущем положении дел в системе здравоохранения. "Насколько быстро вирус распространяется в этот раз в сравнении с тем, что было? - очертил круг вопрос глава государства. - Как обстоят дела с больничными мощностями, оборудованием, медицинскими препаратами и средствами защиты?"

Особое внимание он обратил на обеспеченность кадрами. "Как мне докладывают, несмотря на жесткие бюджетные ограничения текущего года, уже выплачено более Br300 млн в качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными COVID-19", - отметил белорусский лидер. Он подчеркнул, что государство продолжит оказывать такую поддержку, но при строгом соблюдении справедливого подхода. "Еще раз повторяю: людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, всякое может быть, люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать, - сказал Александр Лукашенко. - Но и перегибов не должно быть, типа того, что заглянул в палату одним глазом - получил надбавку. Этого быть не должно".

Все в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор - ЛукашенкоВсе в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор - Лукашенко
Александр Лукашенко убежден, что самое главное в борьбе с любой болезнью - беречь себя и своих родных.

"Несправедливость, если мы ее допускаем, очень обижает людей. Поэтому посмотрите на эти вопросы внимательно", - добавил Президент.-0-

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