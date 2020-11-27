Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? Лукашенко на встрече с врачами озвучил сводки спецслужб

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, информацию "о том, что происходит вокруг Беларуси" он получил буквально накануне от Комитета государственной безопасности. "Это оригиналы", - заявил Президент.

Середина августа. Что говорили в Варшаве после президентских выборов в Беларуси?

Первыми Александр Лукашенко привел слова польского премьера: "Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НКО".

По словам Президента, официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью. "Победа революции в Беларуси - также национальный интерес Польши", - продолжил зачитывать заявления польского премьер-министра Александр Лукашенко.

Конец августа. Как Польша предлагала создать искусственный кризис в Беларуси

Озвучивая следующую информацию, Президент заметил: "Этот разговор произошел 31 августа: "Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий".

По словам главы государства, Польша предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. "Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса", - озвучил очередные замыслы поляков Президент.

/Будет дополнено/.-0-