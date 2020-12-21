Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, Пиневич - орденом Почета

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич - орденом Почета. Соответствующий указ подписал 21 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Этих наград Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси.-0-