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26 августа 2019, 12:57

Карпенко пригласил Лукашенко принять 2 сентября участие в открытии новой школы в Уручье

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко пригласил Президента Беларуси Александра Лукашенко 2 сентября принять участие в открытии школы-новостройки в Уручье, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу побывать в школе при открытии, может даже новой. Вы определите, где я нужен", - сказал Президент во время встречи.

"Пользуясь случаем, я вас приглашаю в школу №93 города Минска - школу-новостройку в Уручье", - отметил министр.

По его данным, на текущий момент уже 99,7% школ в стране получили паспорта готовности.

Как сообщалось БЕЛТА, мероприятия ко Дню знаний в 2019 году пройдут 2 сентября, в понедельник. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов на более чем тысячу мест, восемь школ-новостроек на 7288 мест. Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.).-0-

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