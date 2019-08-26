Карпенко пригласил Лукашенко принять 2 сентября участие в открытии новой школы в Уручье

26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко пригласил Президента Беларуси Александра Лукашенко 2 сентября принять участие в открытии школы-новостройки в Уручье, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я хочу побывать в школе при открытии, может даже новой. Вы определите, где я нужен", - сказал Президент во время встречи.
"Пользуясь случаем, я вас приглашаю в школу №93 города Минска - школу-новостройку в Уручье", - отметил министр.
По его данным, на текущий момент уже 99,7% школ в стране получили паспорта готовности.
Как сообщалось БЕЛТА, мероприятия ко Дню знаний в 2019 году пройдут 2 сентября, в понедельник. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов на более чем тысячу мест, восемь школ-новостроек на 7288 мест. Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.).-0-