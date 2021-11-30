Киселев: меня поразила готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поделился с журналистами своими впечатлениями от беседы, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Киселев отметил, что это первая его встреча с главой белорусского государства, и признался, что интервью стало для него своеобразным "человеческим открытием".

Журналист предупредил, что пока интервью не вышло в эфир, нет возможности обсуждать его содержательную часть. Поэтому он рассказал о том, как это происходило: "Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко был абсолютно искренен, как мне показалось. Он был расположен. Он не попросил вопросы заранее, никак не лимитировал меня во времени, мы говорили порядка двух с половиной часов".

Александр Лукашенко и Дмитрий Киселев

По словам Дмитрия Киселева, тематически беседу можно разделить на пять блоков. Президент обращался к ряду исторических событий и фактов, а также рассуждал о будущем. Говорил и нелицеприятные вещи в отношении Европы, Запада. Было много новостей и о его личных отношениях с Президентом России Владимиром Путиным. "Была очень хорошая драматургия. И у меня ощущение хорошо сделанной работы, нашей общей работы, потому что интервью - это всегда общая работа", - уверен журналист.

По его мнению, разговор с белорусским лидером получился напряженный. "Я, конечно, задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение Президента, я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И Президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать", - рассказал журналист.

"Безусловно, это интервью, как мне представляется, дает основания для того, чтобы глубже понять логику действий Президента и логику белорусского народа, когда он поддерживает Президента, - убежден Дмитрий Киселев. - В ходе интервью у нас появляются аргументы для того, чтобы понять, почему у белорусского народа такая логика и такое отношение к своему лидеру".-0-

Дмитрий Киселев

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