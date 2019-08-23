Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом

23 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. В качестве главного вопроса для обсуждения глава государства определил комплекс белорусско-российских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего с учетом проведенных интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства. Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией? Конечно, имея тот комплекс вопросов и проблем, которые остались (пусть даже их немного) после нашей встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем (Путиным). Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений - главный вопрос", - сказал Президент.

В качестве еще одной темы для беседы глава государства определил белорусско-украинское сотрудничество: "У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с Президентом (Владимиром Зеленским. - Прим. БЕЛТА). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?".

Александр Лукашенко коснулся и прошедшей в этот же день встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину. "Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - сказал Президент.

"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - добавил белорусский лидер.-0-

Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников "Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?" – задал вопрос глава государства.