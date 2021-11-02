Конституция, Путин, Могилев. Лукашенко рассказал о планах на неделю

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после церемонии награждения провел для школьника Романа Когодовского персональную экскурсию по своему рабочему кабинету во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения с мальчиком Александр Лукашенко в том числе наглядно показал Роме, с каким большим объемом информации Президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов: "Вот смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот смотри: по Конституции у нас будет мероприятие в четверг. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры. Тоже материалы надо выучить. Это - в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Только за три дня".

"Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - отметил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко сегодня вручил орден "За личное мужество" Роману Когодовскому, спасшему на пожаре своего младшего брата и получившему при этом сильные ожоги. Наград также удостоены медики, лечившие мальчика-героя.-0-