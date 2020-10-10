"Конституцию на улице не напишешь" - Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами координационного совета

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с членами так называемого координационного совета, которые находятся в СИЗО КГБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как передает Telegram-канал "Пул первого", глава государства четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. "Цель Президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - отметили в "Пуле первого".
"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Президент в беседе с членами координационного совета и объединенного штаба.
Судя по фотографии, распространенной Telegram-каналом, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.-0-