Контроль за ценами на социально значимые товары должен быть сохранен - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный контроль за ценами на социально значимые товары должен быть сохранен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Параллельно с повышением уровня доходов граждан в Беларуси продолжится работа над тем, чтобы на должном уровне сохранялась и покупательная способность населения. "Мы добились низкой инфляции в пределах почти 5%. Многие реформаторы опять заговорили о полной либерализации. Но насколько важен государственный контроль цен, показали последние события. Не возьми мы под контроль цены, наши "ответственные" торговые работники набили бы жирные карманы", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Он напомнил, как практически в "ручном режиме" регулировались цены на несколько десятков товаров повышенного спроса. "И видели нормальный эффект. Люди это оценили", - заключил Президент.

Поэтому раз и навсегда необходимо определить перечень социально значимых товаров, цены на которые население волнуют больше всего. "И все органы власти вместе с профсоюзами должны обеспечить контроль за ценообразованием", - подчеркнул глава государства.-0-