Концерн "Белгоспищепром" могут преобразовать в госкорпорацию. Это обсуждают на встрече у Лукашенко 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" могут преобразовать в госкорпорацию. О соответствующем предложении Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал доложить сегодня на встрече с председателем концерна "Белгоспищепром" Анатолией Бубеном и заместителем премьер-министра Александром Субботиным, передает корреспондент БЕЛТА.





"В правительстве наметился такой крен по созданию государственных корпораций. Чем она, эта государственная корпорация, будет отличаться от нынешнего концерна? Концерн - это тоже государственное объединение, - поинтересовался глава государства. - Корпорация так корпорация. Никто не против. Понятно, что от начала до конца вся цепочка сосредоточена по производству в одних руках. И продажи в том числе. И прибыль вы делите. И так далее. Но меня интересует: эта корпорация как идея или уже практика ложится на вашу "грешную" "Белгоспищепромовскую" землю?"





Александр Лукашенко спросил, что планируется в итоге получить от такого шага. "Потому что реформа ради реформы никому не нужна. Она должна быть эффективной и приносить нужный, искомый нами результат. Прежде всего денежный. Должна прибыль увеличиваться, рентабельность, эффективность функционирования этого объединения", - подчеркнул белорусский лидер.





В настоящее время концерн "Белгоспищепром" курирует более 25 классов экономической деятельности, основными из которых являются производство сахара, кондитерских изделий, плодоовощных консервов для детского питания, растительных масел и жиров, алкогольных напитков и пива, солода, табачных изделий и соли. В системе концерна находится более 40 организаций с общей численностью работников порядка 20 тыс. человек.-0-