Кооперация, трансфер технологий и космодром - чем интересен для Беларуси Дальний Восток России

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Приморским краем и, несмотря на его географическую удаленность, рассматривает его как близкого и важного партнера. "Вы хоть и географически далеко находитесь и немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как далекий и чужой город. Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество", - сказал он.

Президент предложил нарастить поставки в регион отечественной техники и технологий, осуществляя при этом гарантийное, сервисное обслуживание. Кроме того, перспективными Александр Лукашенко считает поставки в Приморье городского электротранспорта.

Во время встречи затрагивалось также сотрудничество в агропромышленной сфере. Речь шла о возможном экспорте белорусской молочной, мясо-молочной продукции, детского питания, поставках семян и посадочного материала. Читать далее

Белорусские специалисты готовы строить космодром Восточный, заявил на переговорах Президент. "Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и Президент (России. - Прим. БЕЛТА) меня просил посмотреть. Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве", - сказал глава государства. Подробнее

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко

Возможное участие Беларуси в строительстве космодрома может стать одним из поводов для посещения Александром Лукашенко дальневосточных регионов России. Об этом Президент сам обмолвился во время встречи. "Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион, - добавил он. - Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка - все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы". Читать далее

Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что в Приморском крае хотят открыть торговый дом "Беларусь". Инвесторы уже подобраны, подробнее этот проект будет обсуждаться во время агропромышленной выставки "Белагро", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 4 октября.

"Для нас очень важно, чтобы мы перешли на тот уровень сотрудничества, который позволял бы нашим жителям видеть на прилавках как можно больше белорусских товаров, использовать передовой опыт машиностроителей Беларуси. Мы увидели новые технологии, продукцию, отвечающую последним мировыми разработкам и стандартам", - заявил губернатор. Подробности

В 2019 году Беларусь и Приморский край наторговали на $19,2 млн. За январь-июль этого года товарооборот превысил $9 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 17%. При этом белорусский экспорт вырос на 27,3%, достигнув $8,3 млн. Основу поставок составили грузовые автомобили (их продажи увеличились в 1,7 раза), алюминиевые прутки и профили, шины, сыры и творог, сливочное масло (рост почти в 2 раза), строительные детали из пластмасс.-0-

Александр Лукашенко