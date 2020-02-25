Купчина освобождена от должности посла Беларуси в Австрии, но продолжит работу в Вене

Елена Купчина. Фото из архива
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко освободил Елену Купчину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, а также Постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующий указ Президент подписал 25 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Елена Купчина продолжит работу в Вене в качестве координатора деятельности ОБСЕ по борьбе с транснациональными угрозами - директора Департамента по борьбе с транснациональными вызовами и угрозами Секретариата ОБСЕ.-0-