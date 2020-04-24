"Лес остается нашим богатством" - Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины". Глава государства заслушал сегодня доклад о предлагаемых изменениях, передает корреспондент БЕЛТА.

На доклад к Президенту пришли вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

"Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую безобразно, - отметил Александр Лукашенко. - Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота. Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода".

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