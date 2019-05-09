Лидеры СНГ поздравили Президента Беларуси с Днем Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступили поздравления от лидеров стран - членов Содружества Независимых Государств по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что невиданный героизм и мужество, самоотверженность и стойкость, проявленные в годы войны как на фронтах, так и в тылу, навсегда вошли в славную историю народов Беларуси и Азербайджана. "Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, прошедшие суровое испытание военных лет, и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами", - говорится в поздравлении азербайджанского лидера.

В поздравительной телеграмме первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отмечается, что День Великой Победы навсегда останется символом единства и дружбы народов обеих стран, ведь благодаря их совместной борьбе и ратным подвигам были обеспечены мирная жизнь и будущее. "В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений", - акцентировал Нурсултан Назарбаев. Он передал белорусским ветеранам войны и труда слова признательности за победу, а всему дружественному белорусскому народу - сердечные поздравления, пожелания мира и процветания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что крепкие узы дружбы между народами обеих стран, закаленные в суровых испытаниях военных лет, будут и впредь служить прочным фундаментом стратегического партнерства между государствами. "День Великой Победы навсегда останется символом единения и сплоченности наших народов. Мы воздаем должное и выражаем глубочайшую признательность героям, совершившим беспримерный подвиг и разгромившим фашизм", - говорится в поздравлении.

В поздравлении главе белорусского государства Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность, что народы обеих стран во имя всестороннего развития и укрепления сотрудничества приумножат отношения дружбы и братства, выдержавшие в годы войны суровые испытания на прочность. "Наши народы, проявив сплоченность, мужество и беспримерный героизм на полях сражений и в тылу Великой Отечественной войны, победили фашизм, отстояв тем самым свободу и мир для грядущих поколений. Их славный подвиг навсегда останется в нашей памяти", - подчеркнул он.

Сердечно поздравил с 74-й годовщиной Великой Победы белорусский народ и его лидера Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев. Он подчеркнул, что о подвиге доблестных воинов и тружеников тыла помнить будут всегда. "Мы преклоняемся перед их невероятной стойкостью и мужеством, самоотверженностью и патриотизмом, - говорится в поздравлении Шавката Мерзиеева. - 9 мая - это священный день для всех народов, чьи сыновья и дочери, не щадя своих жизней, плечом к плечу сражались за мир и свободу и благодаря единству и сплоченности одержали победу в самой кровопролитной в истории человечества войне".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что День Победы - это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма. "В этот знаменательный день мы с глубоким уважением вспоминаем наших общих героев, отважно сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя счастливой жизни грядущих поколений и свободы всего человечества", - говорится в поздравлении.

"День 9 Мая священен для нас ратными и трудовыми подвигами наших дедов, отцов и матерей, вынесших на своих плечах все ужасы и жестокость войны на таком трудном фронтовом пути длиною в 1418 дней", - говорится в поздравительной телеграмме Президента Молдовы Игоря Додона. Молдавский лидер с сожалением констатировал, что уроки Второй мировой войны усвоены не всеми. "В наше время, когда во многих странах в угоду политической конъюнктуре история войны фальсифицируется, а события тех лет грубо искажаются, как никогда важно, чтобы правда о войне передавалась из поколения в поколение", - подчеркнул он.

Как сообщалось, поздравление Президенту Беларуси адресовал и глава российского государства Владимир Путин. Он отметил, что 9 мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу. "Наш священный долг - хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре", - говорится в поздравлении.-0-