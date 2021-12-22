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22 декабря 2021, 17:01

"Людей целенаправленно готовили убивать". Лукашенко о выводах из рассказа поляка Эмиля Чечко

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области рассказал о некоторых выводах, которые можно сделать из рассказа сбежавшего в Беларусь польского военнослужащего Эмиля Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече с активом в том числе обсуждались вызовы в сфере государственной безопасности. "Должен вам сказать, что все, что было здесь сказано, это то, что мы видим. Это верхняя часть айсберга этого. Ситуация гораздо серьезнее. И тот, кто основательно занимается анализом этой ситуации внутри нашей страны и за пределами нашего государства по отдельным элементам (я сейчас пример приведу, чтобы вы понимали) видят, что происходит вокруг нас", - сказал Президент.

В качестве примера он привел последние события со сбежавшим в Беларусь польским военнослужащим. "Вы заметили - он рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтеров, - отметил Александр Лукашенко. - Они их спаивали. Потом заставляли специальные люди. Никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты и представлялись, как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб".

"Они их заставляли и принуждали. Зачем? Ведь давайте так, грубо, жестко говоря, по-мужски: ведь для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать - стрелять в лоб, голову и так далее. Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили - стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Даже по нему видно, что… Убить человека, слушайте, это… Не знаю, из этого зала даже военный не каждый бы смог это сделать в такой обстановке", - подчеркнул глава государства.

"Если, конечно, война, если ты понимаешь, что завтра убьют тебя или сейчас убьют в бою. Или убьют твою семью и так далее, совершено понятно. Или кого-то из твоих не дай бог родственников убили, то ты психологически подготовлен к тому, чтобы отомстить за это. А здесь в спокойной ситуации отбирали из армии людей, бросали на границу и заставляли убивать. Людей целенаправленно готовили убивать. Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет, - заметил белорусский лидер. - Не хотелось бы очень. Но это я имею в виду и ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем - увидим. Пусть попробуют. Вот вам элемент. Вроде бы, скрытый. Но специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы".-0-

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