"Лучше не скажешь". Лукашенко процитировал "железного Феликса", говоря о личных качествах сотрудников КГБ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, обратил особое внимание на работу с кадрами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главным критерием для сотрудника КГБ является патриотизм, недопущение любых проявлений коррупции, двурушничества, а особенно предательства. В ведомстве должны служить только лучшие представители общества, руководствуясь исключительно интересами нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

"Действительно, как никогда сегодня звучат слова знаменитого Феликса Эдмундовича Дзержинского (советский государственный и партийный деятель.- Прим. БЕЛТА), который стоял у стоков создания наших спецслужб: "Чекистом может быть лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками". Знаете, лучше не скажешь", - отметил Александр Лукашенко.

В завершение глава государства еще раз подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию ситуации в Беларуси, успокаиваться рано. "Уверен, что поставленные задачи вам по силам и вновь назначенные руководители это докажут", - сказал он.

Президент обратил внимание, что нынешние кадровые решения в системе госбезопасности - это не только назначения на вышестоящие должности, но и ротация, как это принято в государственных структурах: "Некоторые лица передвигаются по горизонтали. Нормальная практика. Я ее всегда поддерживал. И этой практики придерживаюсь в своей работе. Так будет и впредь".-0-