11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.

Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.

Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.-0-

Визит Лукашенко в Австрию позволит заложить более серьезную базу для двусторонних отношений - эксперт В Австрии Президента Беларуси ждут с открытым сердцем, подчеркнул Давид Штокингер. "Мы уверены, что это шаг вперед, возможность заложить более серьезную базу для экономических и гуманитарных отношений", - отметил он, говоря о предстоящем визите белорусского лидера.