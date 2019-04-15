15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства проведет в Анкаре переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.

В этот же день в Анкаре пройдет встреча деловых кругов обеих стран, на которой будут обсуждаться продолжение сотрудничества и реализация новых проектов между Беларусью и Турцией в различных сферах.-0-