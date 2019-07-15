Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в
В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.
В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.
Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.-0-
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