Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.-0-