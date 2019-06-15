Лукашенко 18 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Египта

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который 17-19 июня посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в
Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.
Программа визита Абделя Фаттаха аль-Сиси в Минск также предусматривает переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN