Лукашенко 19 апреля обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал будет особенно широко представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.

В Послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание Послания в том числе определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с Президентом" 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано.