Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с Президентом Азербайджана Алиевым

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет посещать Беларусь с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Главы государств подробно обсудят состояние и перспективные направления развития отношений между Беларусью и Азербайджаном, обменяются мнениями по актуальной международной проблематике. Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях", - рассказали в пресс-службе.
Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.-0-
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