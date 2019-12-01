Лукашенко 2 декабря направится с официальным визитом в Сербию

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем. На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.

"Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках", - рассказали в пресс-службе. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Программой визита Александра Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов и соглашений.

Последний раз президенты Беларуси и Сербии виделись в июне этого года: Александр Вучич прилетал в Минск, чтобы посетить II Европейские игры.

Во время встречи Президент Беларуси сказал, что политические отношения двух государств находятся на самом высоком уровне, теперь странам предстоит укреплять торговлю. "Чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул, - пояснил Александр Лукашенко. - Сербия - это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично".

На начало года показатели двусторонней торговли Беларуси и Сербии демонстрировали рост. Товарооборот за январь-апрель превысил $59 млн, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2018 год он составил $148 млн.

В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов "Гомсельмаш" в Крагуеваце. Реализуется проект по выпуску для МВД Сербии 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ. На территории Беларуси сербская компания "Дана Холдинг" продолжает реализацию крупных строительных проектов - "Маяк Минска" и "Минск-Мир". Всего в Беларуси зарегистрировано 7 организаций с участием сербского капитала.-0-