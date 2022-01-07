Лукашенко: 2021 год для Беларуси был лучше, чем 2020-й, но таким же поучительным

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший 2021 год для Беларуси был лучше, чем 2020-й, но таким же поучительным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в Рождество Христово храм в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году, встречаясь в этот светлый день Рождества Христова, мы как раз в нескольких фразах говорили о годе прошедшем. 2020 год для нас был очень непростым, но весьма полезным. И мы тогда надеялись, что истекший 2021 год будет обязательно лучше. Давайте будем искренни: он был непростым (простых не бывает, и не будет никогда), но он все-таки был лучше, чем 2020-й, - отметил глава государства. - Но и как 2020-й, для нас также был поучительным. Он был уроком для нас. Говорят, в храме не врут. Я придерживаюсь этой практики и тактики. Если сказать нечего, то и говорить не надо. Поэтому я придерживаюсь той практики, что здесь надо говорить искренне, от души и правду. Год был непростым. Еще раз подчеркиваю - был уроком для нас. У нас было время проанализировать все, что мы сделали, плохого или хорошего".

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время, исходя из происходящих событий, все больше и больше приходит к выводу, что Господь людей предупредил. "Что мы не совсем правильно живем, не совсем правильно поступали и поступаем. В целом, не только Президент, власти. Но в целом мы - народ. Поэтому Он нас предупредил: если мы и дальше будем так жить, мы столкнемся с очень большими проблемами. Одна из проблем, с которой мы уже имеем дело, - это пандемии", - сказал Президент.

"Прошло время, и мы с вами сделали определенные выводы, и не только мы. Сейчас нашим путем пошли все. Но это же не принято говорить, - заметил глава государства. - Мы оказались правы. Конечно, мы не ахти какие богатые. У нас нет тех ресурсов, которыми обладают известные страны. Но нам удалось в прошлом году, даже наши "невероятные" говорят о том, что экономика совершила невероятное. Все в мире рухнули, а Беларусь держится. Держится потому, что мы и 2020, и 2021 годы, сжав зубы, держались. И, наверное, Он нам помог в этом. Только идущий может преодолеть тяжелую дорогу. Этим характеризовался прошлый год. Мы преодолели вроде бы все невзгоды. Вокруг нас произошло то, о чем я много раз говорил".-0-