Лукашенко: 2022-й станет годом обновления и позитивных преобразований

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний политический год, несмотря на все сложности, станет годом обновления и позитивных преобразований. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний политический год, несмотря на все сложности, станет годом обновления и позитивных преобразований, не глядя ни на какие санкции. Вот посмотрите. Это наполнит новым содержанием белорусскую модель развития, раскрепостит резервы во всех сферах жизни", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент убежден, что за рубежом будут учиться у Беларуси, заимствовать белорусскую модель развития, в основе которой - справедливость и человечность.

"Мы смело говорим о будущем, потому что черпаем силы из вечных истоков, сформировавших неповторимый облик и путь белорусской нации. Мы богаты нашей историей. Преемственностью ценностей, традиций, обычаев, представлений о добре и зле, о должном и неприемлемом. Мы взращены нашей землей - неповторимой белорусской природой, лесами, озерами, полями, чистым воздухом. Это поистине идеальное место для жизни человека. И это всегда будет с нами", - заявил глава государства.-0-