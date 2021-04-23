Лукашенко 24 апреля начнет поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 24 апреля, начнет поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Завтра Лукашенко начнет поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС", - говорится в сообщении.

В "Пуле Первого" отметили, что 26 апреля будет отмечаться 35-я годовщина со дня трагедии, а традициям президентских поездок на эти земли не одно десятилетие.

"Лукашенко пробудет в Гомельской области до понедельника", - добавили авторы Telegram-канала.

Там также рассказали, что Президент сегодня облетел Гомельскую область на вертолете, а завтра продолжит ревизию с земли. В фокусе внимания у главы государства будут жизнь людей, восстановление земель и посевная.-0-