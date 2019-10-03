Лукашенко 4 октября посетит Житомир для участия в II Форуме регионов Беларуси и Украины

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит в Украину. Он примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проводится в Житомире. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

Александр Лукашенко также проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.-0-