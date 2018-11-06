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Лукашенко: 7 ноября - праздник мира и истинных прав человека

Президент 06.11.2018 | 15:27
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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6 ноября, Житковичский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 7 ноября - праздник мира и истинных прав человека. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, которые участвовали в возведении моста, а также с жителями Житковичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства считает символичным тот факт, что новый мост через Припять открылся накануне Дня Октябрьской революции. Он отметил, что это великий праздник, о нем помнят и старики, и среднее поколение.

"Жизнь меняется, меняются оценки - прошло сто лет. Давайте вспомним из истории то, что неоспоримо, то, что непререкаемо, - предложил Президент. - Почему свершилась эта революция в 1917 году и какие уроки мы должны извлечь из этого праздника".

"Первое - этот праздник мира. Почему? Помните из истории, какие события на территории нашего государства, Российской империи (туда входили многие постсоветские республики), разворачивались. Шла Первая мировая война, страшная война, гибли люди. Война требовала колоссальнейших затрат, экономика была разрушена, в том числе благодаря этой войне. Значит, первая причина Октябрьской революции - это война. И главный урок, который мы должны извлечь из нашей истории 1917 года, - это мир, мир и еще раз мир. Потому что война приводит к тяжелым последствиям. И тогда это привело к развалу страны, мы потеряли часть нашей страны, мы это знаем. До Минска у нас отрезали в результате войны, когда были заключены соглашения. Западная Украина, Западная Беларусь - мы их потеряли. Поэтому это праздник, который стучит нам в окно, к каждому в сердце и говорит, что должен быть мир для того, чтобы люди могли нормально жить", - убежден белорусский лидер.

Второй урок, отметил глава государства, опять следует из причин, породивших Октябрьскую революцию. "Это права человека, о которых мы очень много говорим", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он рассказал, что встречался сегодня с американцами. "Я им прямо сказал, что еду к вам и почему еду, и у нас зашла дискуссия по теме Октябрьской революции (как вы понимаете, они совсем по-другому все воспринимают). И я им сказал, что причина - это война, поэтому нужен мир. Мы очень долго дебатировали о правах человека, и я им привел пример событий того времени: вот где действительно были нарушены права человека и главное - право на жизнь. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, право на труд - люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить, себя прокормить и кормить свои семьи. О каком праве на медицинское обслуживание можно было говорить тогда, о каком праве на образование можно говорить? Поэтому одна из причин 1917 года - это война, вторая причина - разруха. И главный второй урок, который надо извлечь, - это права человека. Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда кто сильнее приходит, отбирает последнее у слабого - нет речи о правах человека. Поэтому Октябрьская революция - это праздник мира и прав человека, истинных прав человека", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, можно еще много говорить о причинах и извлеченных из той революции уроках. "Но я говорю это, чтобы услышали люди и наши идеологи и продумали. И мы четко довели этот сигнал до нашего населения, до молодежи, что Октябрьская революция - это не переворот, как сейчас в России некоторые говорят. Можно назвать переворотом, но это не тот переворот, который бы они хотели видеть тогда в нашем государстве. Им все надо перечеркнуть и переписать. Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. Вы помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что тогда происходило", - заметил Президент.

В связи с этим Александр Лукашенко коснулся Китая и народа этой страны, который не забывает того, что было в их истории. "Поэтому никогда не бросайте камни в свою историю. Это все было, и забывать нельзя и плохое, и хорошее. Оказывается, то, что с близкого расстояния казалось плохо, с далекого видится по-другому. Поэтому поздравляю с нашим добрым праздником, который ежегодно стучится к нам в дверь. Берегите мир, людей и их истинные права на жизнь, на труд, на образование, на здравоохранение, на воспитание детей!" - призвал Президент.-0-

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Лукашенко, праздник
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