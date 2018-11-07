Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в
Переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты.
По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.-0-
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