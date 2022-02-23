Лукашенко абсолютно уверен в перспективах развития МТЗ: на продукцию завода огромный спрос в мире

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Минского тракторного завода с одной из важнейших вех в истории предприятия и отечественного машиностроения - выпуском четырехмиллионного трактора BELARUS. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Начиная с 1946 года вы пишете историю не только завода, но и всей страны", - отметил глава государства. Он напомнил, что первый миллионный трактор МТЗ был собран в ноябре 1972 года и тогда белорусский завод попал в тройку ведущих союзных предприятий, перешагнувших данный рубеж. "Второй миллион был собран за 12 лет, еще через 11 лет с конвейера сошел трехмиллионный трактор. К сожалению, следующего юбилея пришлось ждать долгих 27 лет. И это было непростое время становления современной, независимой Беларуси", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко отметил колоссальный опыт завода и в связи с этим выразил абсолютную уверенность в перспективах его дальнейшего развития: "На продукцию под брендом "БЕЛАРУС" сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты".

"Ваш коллектив - это сплав молодости и опыта, многолетние династии и традиции победителей, современные знания и здоровые амбиции. Уверен, пятимиллионный трактор не заставит себя ждать", - подчеркнул белорусский лидер. Он пожелал коллективу предприятия здоровья, благополучия, новых идей и их успешной реализации на благо Беларуси.-0-