Лукашенко активу Минска: я пришел вас попросить сберечь эту страну

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля во время встречи с активом города Минска призвал сберечь страну. Видео соответствующего фрагмента опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что соответствующее заявление глава государства сделал в завершение закрытой части разговора, это не было показано в эфире телеканалов.

"Не подумайте, что я пришел вас агитировать. Да, я пришел вас попросить сберечь эту страну. Ну, вдруг, слушайте, я ж не вечный, завтра меня не будет. Сберегите этот кусок земли. Потому что если вы, пока мы - его потеряем, нам никто, нам и Господь не простит", - сказал Александр Лукашенко.-0-