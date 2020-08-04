4 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание на обеспечении безопасности проведения выборов. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже сегодня касался этого вопроса (в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. - Прим. БЕЛТА). Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны жестко реагировать на соответствующие факты, чтобы защитить людей. "Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления, насилие должны пресекаться на корню", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Фото Николая Петрова

Лукашенко: по хорошей традиции мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей "Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике", - сказал Александр Лукашенко.