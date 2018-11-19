Лукашенко - Алиеву: Беларусь вас ждала

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь является новым шагом в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане", - сказал глава белорусского государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях.

Александр Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений. Так, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. "Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения", - сказал Президент.

Он тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси. "Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах - и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям", - сказал глава государства.

До начала официальных переговоров Ильхам Алиев вместе с Александром Лукашенко с интересом осмотрел во Дворце Независимости выставку фоторабот, на которых запечатлены наиболее известные достопримечательности страны.-0-