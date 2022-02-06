Лукашенко: американцы - безумцы, раз объединили против себя Россию и Китай

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американцы - безумцы, раз объединили против себя Россию и Китай. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

Во время интервью глава государства приоткрыл некоторые подробности его переговоров с бывшим государственным секретарем США Майклом Помпео, который посещал Беларусь в начале 2020 года. По словам Президента, во время встречи в том числе обсуждалась политика США в отношении Китая и России.

"Когда приезжал сюда Помпео, мы с ним сели в кабинет. Я ему задал кряду несколько вопросов. Говорю: "Вы что, безумцы? Передай своему Трампу, вы безумцы". Он на меня смотрит: "Что вы имеете в виду?" - "Вы зачем объединили мощнейшую ядерную страну с огромным военным потенциалом с мощнейшей экономической державой в одну кучу и пытаетесь вести войну против этого объединения? Вы никогда не выиграете. Вы зачем, безумцы, это делаете?" Я ему об этом сказал. Он: "Китай технологии ворует, это, вот это. Мы их остановим". Я говорю: "Поздно. Я Китай знаю лучше, чем ты. Поздно. Китай сегодня никто не остановит. Они обойдутся и без ваших технологий", - рассказал Александр Лукашенко о той встрече.

"Владимир Рудольфович, вы согласны, что это ошибка страшнейшая - объединить воедино Китай и Россию со стороны Америки?" - спросил глава государства у журналиста.

"Это ошибка", - поддержал его мнение Владимир Соловьев.-0-