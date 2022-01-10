Лукашенко: анализ событий в Казахстане говорит о внешнем факторе, но надо видеть и внутренние

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что 10 января в Казахстане объявлен национальный траур по погибшим в результате беспорядков. Александр Лукашенко от имени белорусского народа выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения.

"Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора, - заявил белорусский лидер. - Их сценарий узнаваем, о чем только что сказал Президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь".

Президент пояснил, что пусть в этих странах и были свои особенности, но общий почерк виден.

"Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав Президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - обратил внимание глава государства.-0-