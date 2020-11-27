Лукашенко анонсировал серьезные изменения в системе медицинского образования

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе высшего медицинского образования планируются серьезные изменения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень серьезно с будущего года изменим системы высшего образования. Основное внимание будет уделено целевому направлению: ты направил абитуриента в медуниверситет, он учится, ты ему помогаешь и платишь стипендию - забирай его на работу", - рассказал Александр Лукашенко.

Во время встречи врачи затронули также жилищный вопрос. Глава государства отметил, что в своем жилье нуждаются представители многих профессий, не только врачи. Он напомнил, что сейчас особое внимание уделяется строительству арендных квартир, развитию городов-спутников.

"Когда человек получит эти четыре стены - это подарок. Это дешево, для страны подъемно. И этим путем надо идти для того, чтобы обеспечить специалистов", - подчеркнул Президент.-0-