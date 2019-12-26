Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Структура управления в Беларуси сферой производства крепких алкогольных напитков может измениться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая в концерн "Белгоспищепром" и на предприятие "Минск Кристалл" новых руководителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Насколько хорошо вы знаете эту сферу деятельности?" - обратился глава государства к Анатолию Бубену, который возглавит "Белгоспищепром".

Новый руководитель концерна рассказал, что работает в этой системе с 1999 года: свою карьеру он начинал с Гродненского ликеро-водочного завода. "Знаю руководящий состав, чем занимается эта структура. При мне сменились четыре председателя концерна, - отметил он. - С удовольствием хотел бы вернуться в эту производственную сферу".

Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен В числе приоритетных направлений деятельности для концерна будет экономическое развитие предприятий, их модернизация. Особое внимание будет уделено алкогольной и табачной отраслям.

Бывший председатель "Белгоспищепрома" Александр Забелло недавно покинул свой пост из-за коррупции в холдинге "Минск Кристалл Групп". Глава государства охарактеризовал его как хорошего специалиста, но подчеркнул недопустимость такой работы. На минский "Кристалл" в качестве генерального директора будет направлен первый зампредседателя концерна Игорь Шустов.

"Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный - жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю", - сказал Александр Лукашенко. Экс-руководителю "Белгоспищепрома" он пообещал найти крепкий район, чтобы тот доказал свои руководящие качества. "Потерять, конечно, его нельзя, но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных, особенно в сфере коррупции", - заявил глава государства.

В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена, обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи. "Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль - людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах", - убежден Президент.

Он подчеркнул, что в стране необходимо держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, контролировать продажи на рыночных условиях. В то же время государство должно нести ответственность за качество продукции.-0-