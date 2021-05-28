Лукашенко: аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества. Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Честно говоря, я в последнее время все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они это умеют демонстрировать", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что логика оппонентов вполне понятна. "Во-первых‚ мы укрепляемся, соответственно способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И самый главный наш потенциал, всех нас - это наш дух. В-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и интеграцию", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства уверен, что вместе стороны могут гораздо эффективнее противостоять новым глобальным вызовам, в том числе и распространению коронавирусной инфекции.

Президент на встрече откровенно высказался насчет современных вызовов и периодических попыток раскачивания ситуации в той или иной точке в регионе, будь то на территории Беларуси, России, Украины или других стран. По словам Александра Лукашенко, все эти события происходят на самом деле не где-то далеко. "Мы никогда не думали, что в мирной спокойной Беларуси с толерантным народом возможны подобные вещи. Понимаете теперь, какими методами действуют эти мерзавцы, сколько денег вбрасывают в это, какие создаются сети, - отметил он. - И речи не было там о правах человека (в действиях и намерениях оппонентов. - Прим. БЕЛТА). Создавался такой взрывной момент для начала мятежа. Да многие из ваших государств - некоторые пережили, а некоторые ощущают это на себе. Все государства. Поэтому нам как никогда нужны солидарность и единство".

Глава государства отметил, что в этой ситуации странам СНГ надо просто делать то, что они умели во времена Советского Союза. "У нас интегрированная была экономика. Она еще по многим позициям остается в кооперации. Порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать это дело, фундамент создавать, чтобы люди почувствовали: да, есть толк. Не только от Союзного государства, ЕАЭС, но и СНГ в том числе. Давайте не потеряем друг друга", - призвал белорусский лидер.

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