Лукашенко: армия интернет-троллей и провокаторов работает на дестабилизацию ситуации в стране

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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия интернет-троллей и провокаторов работает на дестабилизацию ситуации в стране, государство принимает все усилия для противодействия этой угрозе. Об этом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил Президент Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал глава государства. По его словам, уже принимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе.
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