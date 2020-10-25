Лукашенко: автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - два стратегических звена экономики

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении отмечается, что автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - два стратегических для Беларуси звена экономики. В этой сфере трудятся высококвалифицированные и преданные своему делу специалисты, которые считают качество и надежность основными критериями в работе.

"Благодаря вам в стране активно развивается транспортная инфраструктура, - подчеркнул глава государства. - За последние годы проведена реконструкция многих путепроводов и практически всех республиканских магистралей, соединяющих Минск с областными центрами. Строятся современные мосты и транспортные развязки, растет конкурентоспособность белорусских автомобильных пассажирских и грузоперевозчиков на внутреннем и международном рынках. Все это не только обеспечивает динамичное развитие отраслей, но и повышает уровень жизни наших людей".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что огромный опыт, мастерство, сохранение лучших традиций, заложенных ветеранами, и далее будут способствовать достижению поставленных целей. Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов на благо родной Беларуси.-0-