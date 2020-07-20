Лукашенко: банкам надлежит стать локомотивом инноваций, особенно в части цифровизации

20 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Банкам надлежит стать локомотивом инноваций, особенно в части цифровизации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации", - сказал Президент.

Александр Лукашенко считает, что через 5-10 лет уже не будет банков в классическом виде, и к этим изменениям надо готовиться сейчас.

"Разработки резидентов нашего Парка высоких технологий уже востребованы швейцарскими и американскими банками. Поэтому надо шире задействовать потенциал парка на практике и нам", - заявил глава государства.-0-